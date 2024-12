Alors qu’il a entamé un retour à la compé­ti­tion en 2024, Pablo Carreno Busta compte bien réaliser une belle année 2025. Lors du mercato d’hiver, il a perdu Samuel Lopez, son entrai­neur depuis presque 10 ans, qui a préféré rejoindre l’équipe de Carlos Alcaraz pour devenir l’ad­joint de Juan Carlos Ferrero.

Présent au sein de l’équipe d’Espagne sur la United Cup, Pablo n’a pas renoncé et il désire vrai­ment retrouver ses sensations.

« L’année dernière, je n’ai presque pas pu concourir à la fin à cause de problèmes physiques, mais main­te­nant je me sens à 100% dans ce sens. et je sais que la seule chose dont j’ai besoin, c’est de jouer des matchs qui m’aident à retrouver mon rythme de jeu et ma confiance. Ce tournoi me donne la possi­bi­lité de jouer deux matchs et j’es­père qu’il y en aura d’autres. Je veux me donner à 100 % et profiter de l’ex­pé­rience de repré­senter l’Espagne. »