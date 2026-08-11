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Absent depuis 10 mois, Holger Rune se fixe une date de retour : « Je commence à voir la lumière au bout du tunnel »

Par
Baptiste Mulatier
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Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025 à Stockholm, Holger Rune a repoussé plusieurs fois son retour. 

Déjà forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août), l’ex‐4e joueur mondial a donné des nouvelles dans le podcast d’Andy Roddick. Il évoque un possible retour le 18 septembre à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis. 

« On envi­sage peut‐être de commencer mon retour par la Coupe Davis à domi­cile. C’est une possibilité.J’adorerais ça, fran­che­ment. J’espère faire mon retour devant tous mes fans danois, ce serait génial, puis enchaîner avec Tokyo et Shanghai. C’est pour ça qu’on s’entraîne en ce moment, et c’est pour ça qu’on va augmenter l’intensité des entraî­ne­ments au cours des deux prochaines semaines pour se préparer à ça. Et puis, quand on sera vrai­ment proche, il faudra voir : est‐ce que je suis prêt ou pas ? Mais c’est là‐dessus qu’on se concentre pour l’instant. Et oui, physi­que­ment, je tiens bien le coup. Mon tendon d’Achille va bien. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel maintenant. »

Publié le mardi 11 août 2026 à 15:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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