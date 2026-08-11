Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025 à Stockholm, Holger Rune a repoussé plusieurs fois son retour.

Déjà forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août), l’ex‐4e joueur mondial a donné des nouvelles dans le podcast d’Andy Roddick. Il évoque un possible retour le 18 septembre à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis.

HOLGER RUNE JOINS SERVED ! 🔥



Holger gives us a look at his road to reco­very. Plus, Rune discusses his racket switch to Wilson and more in the latest episode !



Catch the full inter­view out now ! Link in bio ! 🔗 pic.twitter.com/gRfVXtuXfv — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) August 11, 2026

« On envi­sage peut‐être de commencer mon retour par la Coupe Davis à domi­cile. C’est une possibilité.J’adorerais ça, fran­che­ment. J’espère faire mon retour devant tous mes fans danois, ce serait génial, puis enchaîner avec Tokyo et Shanghai. C’est pour ça qu’on s’entraîne en ce moment, et c’est pour ça qu’on va augmenter l’intensité des entraî­ne­ments au cours des deux prochaines semaines pour se préparer à ça. Et puis, quand on sera vrai­ment proche, il faudra voir : est‐ce que je suis prêt ou pas ? Mais c’est là‐dessus qu’on se concentre pour l’instant. Et oui, physi­que­ment, je tiens bien le coup. Mon tendon d’Achille va bien. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel maintenant. »