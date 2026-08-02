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Absent depuis 4 mois, Korda donne enfin de ses nouvelles

Par
Thomas S
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S’il reste encore très jeune (seule­ment 26 ans), Sebastian Korda n’a jamais vrai­ment été épargné par les blessures.

Absent depuis le 24 mars dernier et une défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, l’Américain, très discret depuis, a enfin donné de ses nouvelles via une publi­ca­tion sur ses réseaux sociaux.

En déli­ca­tesse avec son dos, l’ac­tuel 59e mondial est passé sur le billard afin de soulager ses douleurs. 

« Cela fait quatre mois que je suis à l’écart des courts, à gérer mes douleurs dorsales et une forte pres­sion sur ma scia­tique. Après avoir essayé diffé­rents trai­te­ments, nous avons décidé de procéder à une inter­ven­tion chirur­gi­cale rapide qui a enfin soulagé la douleur. Quel soula­ge­ment ! Un immense merci au Dr Qureshi et à son équipe. Il est main­te­nant temps de récu­pérer, de guérir et de reprendre le travail. Merci à tous pour votre soutien. À très bientôt ! »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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