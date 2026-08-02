S’il reste encore très jeune (seule­ment 26 ans), Sebastian Korda n’a jamais vrai­ment été épargné par les blessures.

Absent depuis le 24 mars dernier et une défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, l’Américain, très discret depuis, a enfin donné de ses nouvelles via une publi­ca­tion sur ses réseaux sociaux.

En déli­ca­tesse avec son dos, l’ac­tuel 59e mondial est passé sur le billard afin de soulager ses douleurs.

It’s been 4 months off‐court mana­ging pain in my back with a lot of pres­sure on my scia­tica.



After different treat­ments we decided to have a swift surgery that has finally relieved the pain. What a relief.



Massive thank you to Dr. Qureshi and his team.



Now it is time to… pic.twitter.com/nFInyEB4be — Sebastian Korda (@SebiKorda) August 1, 2026

« Cela fait quatre mois que je suis à l’écart des courts, à gérer mes douleurs dorsales et une forte pres­sion sur ma scia­tique. Après avoir essayé diffé­rents trai­te­ments, nous avons décidé de procéder à une inter­ven­tion chirur­gi­cale rapide qui a enfin soulagé la douleur. Quel soula­ge­ment ! Un immense merci au Dr Qureshi et à son équipe. Il est main­te­nant temps de récu­pérer, de guérir et de reprendre le travail. Merci à tous pour votre soutien. À très bientôt ! »