S’il reste encore très jeune (seulement 26 ans), Sebastian Korda n’a jamais vraiment été épargné par les blessures.
Absent depuis le 24 mars dernier et une défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, l’Américain, très discret depuis, a enfin donné de ses nouvelles via une publication sur ses réseaux sociaux.
En délicatesse avec son dos, l’actuel 59e mondial est passé sur le billard afin de soulager ses douleurs.
It’s been 4 months off‐court managing pain in my back with a lot of pressure on my sciatica.— Sebastian Korda (@SebiKorda) August 1, 2026
After different treatments we decided to have a swift surgery that has finally relieved the pain. What a relief.
Massive thank you to Dr. Qureshi and his team.
Now it is time to… pic.twitter.com/nFInyEB4be
« Cela fait quatre mois que je suis à l’écart des courts, à gérer mes douleurs dorsales et une forte pression sur ma sciatique. Après avoir essayé différents traitements, nous avons décidé de procéder à une intervention chirurgicale rapide qui a enfin soulagé la douleur. Quel soulagement ! Un immense merci au Dr Qureshi et à son équipe. Il est maintenant temps de récupérer, de guérir et de reprendre le travail. Merci à tous pour votre soutien. À très bientôt ! »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 14:44