Holger Rune doit encore patienter quelques semaines supplémentaires.
Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, le Danois de 23 ans a dû repousser son retour en raison d’une gêne à un genou.
« J’avais vraiment hâte de faire mon retour à Hambourg, et vous savez tous à quel point j’aime la terre battue et combien Paris et Roland‐Garros ont toujours été spéciaux pour moi. Cette décision n’a donc pas été facile à prendre. Mais pour moi, il ne s’agit pas seulement d’être capable pour jouer quelques matches, il s’agit d’être prêt pour un tournoi entier. Je ne veux pas revenir en me sentant presque prêt, mais prêt à 110 % lorsque je remettrai les pieds sur le court. J’ai hâte de revenir pour la saison sur gazon », a expliqué l’actuel 40e joueur mondial.
Tough decision not to play the clay season , but the right one . Can’t wait to see you all on the grass 🤩 Thank you to everyone for your love and support throughout my rehab ❤️ see you in not too long— Holger Rune (@holgerrune2003) May 11, 2026
Quart de finaliste à Roland‐Garros en 2022 et 2023, Rune avait atteint les huitièmes de finale sur la terre battue parisienne en 2024 comme en 2025. Il reprendra la compétition en dehors du top 50.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 13:10