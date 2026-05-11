Holger Rune doit encore patienter quelques semaines supplémentaires.

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, le Danois de 23 ans a dû repousser son retour en raison d’une gêne à un genou.

« J’avais vrai­ment hâte de faire mon retour à Hambourg, et vous savez tous à quel point j’aime la terre battue et combien Paris et Roland‐Garros ont toujours été spéciaux pour moi. Cette déci­sion n’a donc pas été facile à prendre. Mais pour moi, il ne s’agit pas seule­ment d’être capable pour jouer quelques matches, il s’agit d’être prêt pour un tournoi entier. Je ne veux pas revenir en me sentant presque prêt, mais prêt à 110 % lorsque je remet­trai les pieds sur le court. J’ai hâte de revenir pour la saison sur gazon », a expliqué l’ac­tuel 40e joueur mondial.

Tough deci­sion not to play the clay season , but the right one . Can’t wait to see you all on the grass 🤩 Thank you to everyone for your love and support throu­ghout my rehab ❤️ see you in not too long — Holger Rune (@holgerrune2003) May 11, 2026

Quart de fina­liste à Roland‐Garros en 2022 et 2023, Rune avait atteint les huitièmes de finale sur la terre battue pari­sienne en 2024 comme en 2025. Il reprendra la compé­ti­tion en dehors du top 50.