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Absent depuis 7 mois, Rune prend une déci­sion diffi­cile : « Je ne veux pas revenir en me sentant presque prêt, mais prêt à 110 % »

Par
Baptiste Mulatier
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Holger Rune doit encore patienter quelques semaines supplémentaires. 

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, le Danois de 23 ans a dû repousser son retour en raison d’une gêne à un genou. 

« J’avais vrai­ment hâte de faire mon retour à Hambourg, et vous savez tous à quel point j’aime la terre battue et combien Paris et Roland‐Garros ont toujours été spéciaux pour moi. Cette déci­sion n’a donc pas été facile à prendre. Mais pour moi, il ne s’agit pas seule­ment d’être capable pour jouer quelques matches, il s’agit d’être prêt pour un tournoi entier. Je ne veux pas revenir en me sentant presque prêt, mais prêt à 110 % lorsque je remet­trai les pieds sur le court. J’ai hâte de revenir pour la saison sur gazon », a expliqué l’ac­tuel 40e joueur mondial. 

Quart de fina­liste à Roland‐Garros en 2022 et 2023, Rune avait atteint les huitièmes de finale sur la terre battue pari­sienne en 2024 comme en 2025. Il reprendra la compé­ti­tion en dehors du top 50. 

Publié le lundi 11 mai 2026 à 13:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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