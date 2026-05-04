On l’attendait avec impatience, et c’est désormais officiel : Novak Djokovic va faire son grand retour à la compétition.
Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, le Serbe avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, officiellement en raison d’une blessure à l’épaule.
Sa participation à un tournoi avant Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) restait incertaine, d’autant que le contexte pourrait lui être favorable en l’absence de Carlos Alcaraz. Mais le doute est désormais levé : le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai) a confirmé sa présence sur les réseaux sociaux, précisant même que Nole s’entraînera sur le court central ce lundi à 18h.
Si Madrid avait déjà annoncé sa venue à tort, cette fois, la communication du tournoi italien ne laisse place à aucune ambiguïté.
Une excellente nouvelle !
Publié le lundi 4 mai 2026 à 08:08