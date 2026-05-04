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Absent depuis deux mois, Djokovic prend une grande déci­sion avant Roland‐Garros !

Par
Baptiste Mulatier
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On l’attendait avec impa­tience, et c’est désor­mais offi­ciel : Novak Djokovic va faire son grand retour à la compétition.

Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, le Serbe avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Sa parti­ci­pa­tion à un tournoi avant Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) restait incer­taine, d’autant que le contexte pour­rait lui être favo­rable en l’absence de Carlos Alcaraz. Mais le doute est désor­mais levé : le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai) a confirmé sa présence sur les réseaux sociaux, préci­sant même que Nole s’entraînera sur le court central ce lundi à 18h.

Si Madrid avait déjà annoncé sa venue à tort, cette fois, la commu­ni­ca­tion du tournoi italien ne laisse place à aucune ambiguïté.

Une excel­lente nouvelle !

Publié le lundi 4 mai 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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