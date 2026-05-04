On l’attendait avec impa­tience, et c’est désor­mais offi­ciel : Novak Djokovic va faire son grand retour à la compétition.

Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, le Serbe avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Sa parti­ci­pa­tion à un tournoi avant Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) restait incer­taine, d’autant que le contexte pour­rait lui être favo­rable en l’absence de Carlos Alcaraz. Mais le doute est désor­mais levé : le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai) a confirmé sa présence sur les réseaux sociaux, préci­sant même que Nole s’entraînera sur le court central ce lundi à 18h.

Si Madrid avait déjà annoncé sa venue à tort, cette fois, la commu­ni­ca­tion du tournoi italien ne laisse place à aucune ambiguïté.

Une excel­lente nouvelle !