Considéré par plusieurs obser­va­teurs comme le joueur le plus apte à concur­rencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Jack Draper, absent depuis son forfait au 2e tour de l’US Open à cause d’une sérieuse bles­sure au bras gauche, a enfin donné des nouvelles rassu­rantes lors d’une récente rencontre avec des enfants dans un club de tennis.

« Je serai compé­titif en Australie », a assuré le 10e joueur mondial.

“I’ll be compe­ting in Australia” IN – IN!!!! DRAPER NATION WE ARE SO BACK pic.twitter.com/wUCYgH5H25 — Caitlin (@courtsidewithcp) December 23, 2025

Pour rappel, il doit prendre à la United Cup avec la Grande‐Bretagne début janvier avant de parti­ciper à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février 2026).