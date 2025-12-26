Considéré par plusieurs observateurs comme le joueur le plus apte à concurrencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Jack Draper, absent depuis son forfait au 2e tour de l’US Open à cause d’une sérieuse blessure au bras gauche, a enfin donné des nouvelles rassurantes lors d’une récente rencontre avec des enfants dans un club de tennis.
« Je serai compétitif en Australie », a assuré le 10e joueur mondial.
“I’ll be competing in Australia” IN – IN!!!! DRAPER NATION WE ARE SO BACK pic.twitter.com/wUCYgH5H25— Caitlin (@courtsidewithcp) December 23, 2025
Pour rappel, il doit prendre à la United Cup avec la Grande‐Bretagne début janvier avant de participer à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février 2026).
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 14:21