AccueilATPAbsent depuis l'US Open, Jack Draper donne enfin des nouvelles rassurantes
ATP

Absent depuis l’US Open, Jack Draper donne enfin des nouvelles rassurantes

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Considéré par plusieurs obser­va­teurs comme le joueur le plus apte à concur­rencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Jack Draper, absent depuis son forfait au 2e tour de l’US Open à cause d’une sérieuse bles­sure au bras gauche, a enfin donné des nouvelles rassu­rantes lors d’une récente rencontre avec des enfants dans un club de tennis.

« Je serai compé­titif en Australie », a assuré le 10e joueur mondial. 

Pour rappel, il doit prendre à la United Cup avec la Grande‐Bretagne début janvier avant de parti­ciper à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février 2026). 

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 14:21

Article précédent
Un grand retour annoncé à l’Open d’Australie, et ce n’est pas Kyrgios !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.