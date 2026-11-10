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Absent depuis quatre mois, Jannik Sinner prend enfin la parole : « Je suis un joueur de tennis, pas un médecin, donc la seule option à ce moment‐là était de leur faire confiance »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner est resté très discret sur sa bles­sure au genou. 

S’il ne reviendra pas sur le circuit avant le début de saison 2027, l’Italien est sorti du silence ce lundi à l’oc­ca­sion d’une confé­rence de presse. 

« Ça a été un processus inté­res­sant, car au départ, nous avions un objectif qui s’est ensuite révélé impos­sible à atteindre ; nous avons donc décidé à ce moment‐là de changer de stra­tégie. Je le répète, je suis un joueur de tennis, pas un médecin, donc la seule option à ce moment‐là était de leur faire confiance. Je pense que nous avons tout fait comme il fallait pour préserver ma carrière à long terme », a expliqué le quin­tuple lauréat en Grand Chelem. 

Désormais numéro 2 mondial après avoir été détrôné par Alexander Zverev, Jannik Sinner n’a donc pris aucun risque ces derniers mois. 

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 12:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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