Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner est resté très discret sur sa blessure au genou.
S’il ne reviendra pas sur le circuit avant le début de saison 2027, l’Italien est sorti du silence ce lundi à l’occasion d’une conférence de presse.
« Ça a été un processus intéressant, car au départ, nous avions un objectif qui s’est ensuite révélé impossible à atteindre ; nous avons donc décidé à ce moment‐là de changer de stratégie. Je le répète, je suis un joueur de tennis, pas un médecin, donc la seule option à ce moment‐là était de leur faire confiance. Je pense que nous avons tout fait comme il fallait pour préserver ma carrière à long terme », a expliqué le quintuple lauréat en Grand Chelem.
Désormais numéro 2 mondial après avoir été détrôné par Alexander Zverev, Jannik Sinner n’a donc pris aucun risque ces derniers mois.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 12:18