Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner est resté très discret sur sa bles­sure au genou.

S’il ne reviendra pas sur le circuit avant le début de saison 2027, l’Italien est sorti du silence ce lundi à l’oc­ca­sion d’une confé­rence de presse.

« Ça a été un processus inté­res­sant, car au départ, nous avions un objectif qui s’est ensuite révélé impos­sible à atteindre ; nous avons donc décidé à ce moment‐là de changer de stra­tégie. Je le répète, je suis un joueur de tennis, pas un médecin, donc la seule option à ce moment‐là était de leur faire confiance. Je pense que nous avons tout fait comme il fallait pour préserver ma carrière à long terme », a expliqué le quin­tuple lauréat en Grand Chelem.

Jannik Sinner about his US Open absence :



🎙️: I want to ask you, before the North American swing with­drawal, what were the programs ?



🦊: “It was an inter­es­ting process because at first we had a goal that then was impos­sible, so in that moment we decided to change ways. I say it… pic.twitter.com/1ThFXH8DXJ — jannik sinner files (@jannik_files) November 10, 2026

Désormais numéro 2 mondial après avoir été détrôné par Alexander Zverev, Jannik Sinner n’a donc pris aucun risque ces derniers mois.