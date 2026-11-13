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Absent depuis quatre mois, Jannik Sinner révèle son passe‐temps favori : « Depuis que je suis blessé, je passe mes jour­nées à jouer à ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a enfin pris la parole lors d’une confé­rence de presse orga­nisée à Milan mardi.

L’Italien a notam­ment raconté comment il occu­pait ses jour­nées chez lui à Monaco, loin de l’agitation du circuit.

« C’est diffi­cile parce que je passe toute la journée à jouer sur le simu­la­teur de F1 (rires), puis je vais à la salle de sport, et ensuite je retourne sur le simu­la­teur. J’ai toujours dit qu’à l’avenir, vous me verriez courir en voiture… En ce moment, j’envisage de le faire tout de suite – je plai­sante ! Alex (Vittur) et moi en avons discuté. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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