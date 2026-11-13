Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner a enfin pris la parole lors d’une conférence de presse organisée à Milan mardi.
L’Italien a notamment raconté comment il occupait ses journées chez lui à Monaco, loin de l’agitation du circuit.
« C’est difficile parce que je passe toute la journée à jouer sur le simulateur de F1 (rires), puis je vais à la salle de sport, et ensuite je retourne sur le simulateur. J’ai toujours dit qu’à l’avenir, vous me verriez courir en voiture… En ce moment, j’envisage de le faire tout de suite – je plaisante ! Alex (Vittur) et moi en avons discuté. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.