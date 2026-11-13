Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a enfin pris la parole lors d’une confé­rence de presse orga­nisée à Milan mardi.

L’Italien a notam­ment raconté comment il occu­pait ses jour­nées chez lui à Monaco, loin de l’agitation du circuit.

🎙️: Did you discover anything new about your­self ?



🦊: “It’s diffi­cult because… all I do all day is play at the (F1) simu­lator (laughs) and then I go to gym and then again on the simu­lator.



I always said that in the future, you will see me compe­ting in a car… in this moment… pic.twitter.com/0Z8qo5U0eS — jannik sinner files (@jannik_files) November 10, 2026

« C’est diffi­cile parce que je passe toute la journée à jouer sur le simu­la­teur de F1 (rires), puis je vais à la salle de sport, et ensuite je retourne sur le simu­la­teur. J’ai toujours dit qu’à l’avenir, vous me verriez courir en voiture… En ce moment, j’envisage de le faire tout de suite – je plai­sante ! Alex (Vittur) et moi en avons discuté. »