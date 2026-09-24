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Accusé d’avoir dragué la petite amie de Shelton, Zverev répond avec beau­coup de classe : « Quiconque pense quelque chose du genre est un idiot »

Par
Thomas S
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« Trinity, je pensais que tu avais un match aujourd’hui, non ? Bien joué à toi aussi. Tu es le porte‐bonheur. Pas aujourd’hui, mais d’habitude tu l’es », avait lancé sur le ton de plai­san­terie Alexander Zverev à Trinity Rodman, la petite‐amie de Ben Shelton, après sa victoire face à ce dernier en finale de l’US Open. 

Des propos qui ont appa­rem­ment fait dire à certains inter­nautes que l’Allemand essayait de draguer l’amou­reuse de son adver­saire. Et de manière plutôt maladroite, un jour­na­liste présent à Londres pour la Laver Cup a décidé de reprendre cette idée en posant direc­te­ment la ques­tion à l’intéressé. 

Et avec beau­coup de retenue et de classe, Sascha a tenu à répondre à ces commen­taires inutiles. 

Journaliste : « Certaines personnes sur internet ont dit que tu as essayé de draguer Trinity Rodman pendant ton discours après l’US Open.
Alexander Zverev : Trinity Rodman ? Non, abso­lu­ment pas. J’adore ben, j’adore son père, j’adore toute sa famille et j’ap­précie beau­coup Trinity. Quiconque pense que je flir­tais ou quelque chose du genre est un idiot. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 15:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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