« Trinity, je pensais que tu avais un match aujourd’hui, non ? Bien joué à toi aussi. Tu es le porte‐bonheur. Pas aujourd’hui, mais d’habitude tu l’es », avait lancé sur le ton de plai­san­terie Alexander Zverev à Trinity Rodman, la petite‐amie de Ben Shelton, après sa victoire face à ce dernier en finale de l’US Open.

Des propos qui ont appa­rem­ment fait dire à certains inter­nautes que l’Allemand essayait de draguer l’amou­reuse de son adver­saire. Et de manière plutôt maladroite, un jour­na­liste présent à Londres pour la Laver Cup a décidé de reprendre cette idée en posant direc­te­ment la ques­tion à l’intéressé.

Et avec beau­coup de retenue et de classe, Sascha a tenu à répondre à ces commen­taires inutiles.

no way they actually enter­tained the brainrot flir­ting w trinity rodman « rumours » and asked Zverev about it in an actual inter­view 😭🤦‍♀️ pic.twitter.com/tfukETYT3y — ׅ꯱ɑׁׅꭈׁׅɑׁׅ 🎀 (@messiimar) September 24, 2026

Journaliste : « Certaines personnes sur internet ont dit que tu as essayé de draguer Trinity Rodman pendant ton discours après l’US Open.

Alexander Zverev : Trinity Rodman ? Non, abso­lu­ment pas. J’adore ben, j’adore son père, j’adore toute sa famille et j’ap­précie beau­coup Trinity. Quiconque pense que je flir­tais ou quelque chose du genre est un idiot. »