« Trinity, je pensais que tu avais un match aujourd’hui, non ? Bien joué à toi aussi. Tu es le porte‐bonheur. Pas aujourd’hui, mais d’habitude tu l’es », avait lancé sur le ton de plaisanterie Alexander Zverev à Trinity Rodman, la petite‐amie de Ben Shelton, après sa victoire face à ce dernier en finale de l’US Open.
Des propos qui ont apparemment fait dire à certains internautes que l’Allemand essayait de draguer l’amoureuse de son adversaire. Et de manière plutôt maladroite, un journaliste présent à Londres pour la Laver Cup a décidé de reprendre cette idée en posant directement la question à l’intéressé.
Et avec beaucoup de retenue et de classe, Sascha a tenu à répondre à ces commentaires inutiles.
no way they actually entertained the brainrot flirting w trinity rodman « rumours » and asked Zverev about it in an actual interview 😭🤦♀️ pic.twitter.com/tfukETYT3y— ׅ꯱ɑׁׅꭈׁׅɑׁׅ 🎀 (@messiimar) September 24, 2026
Journaliste : « Certaines personnes sur internet ont dit que tu as essayé de draguer Trinity Rodman pendant ton discours après l’US Open.
Alexander Zverev : Trinity Rodman ? Non, absolument pas. J’adore ben, j’adore son père, j’adore toute sa famille et j’apprécie beaucoup Trinity. Quiconque pense que je flirtais ou quelque chose du genre est un idiot. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 15:54