Plusieurs mois après le récit d’Olya Sharypova sur les violences qu’elle aurait subies de la part de son ex‐compagnon, Alexander Zverev, celle‐ci s’est de nouveau confiée ce mercredi auprès du « juge‐journaliste » Ben Rothenberg dans un article à charge sur le site Slate.

Un entre­tien dans lequel elle réitère ses accu­sa­tions avec une préci­sion presque diabo­lique où des captures d’écran et des photos d’ec­chy­moses ont été publiées. Refusant de porter l’af­faire devant les tribu­naux pour des raisons « éthiques et person­nelles », Olya Sharypova va main­te­nant devoir faire face à la contre‐attaque du joueur alle­mand qui a publié ce jeudi un commu­niqué dans lequel il entend atta­quer celle‐ci et l’au­teur pour diffamation.

« J’ai engagé mes avocats alle­mand et améri­cain dans cette affaire. ils ont déjà obtenu une injonc­tion préli­mi­naire contre la source et l’au­teur qui ont publié les fausses allé­ga­tions. le tribunal a suivi nos argu­ments et a déclaré que les accu­sa­tions susci­tées sont diffa­ma­toires et fausses. les avocats ont donc engagé d’autres procé­dures contre la source et l’au­teur. Je nie caté­go­ri­que­ment et sans équi­voque avoir abusé d’Olya. Je soutiens égale­ment plei­ne­ment la créa­tion d’une poli­tique de l’ATP en matière de violence domes­tique. Je n’abor­derai pas cette ques­tion doré­na­vant », a écrit le 4e joueur mondial dans un commu­niqué publié sur ses réseaux sociaux.