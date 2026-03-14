Adrian Mannarino a beaucoup d’humour, au point même de faire preuve d’une autodérision décapante.
Alors qu’un internaute sur le réseau social, X, a interpellé de manière très sévère l’actuel joueur français de 37 ans pour lui demander de trouver une nouvelle vocation, « Adrian Mannarino n’apporte plus rien au tennis. Je t’invite à trouver une nouvelle voie dans la vie », ce dernier a tenu à lui répondre de la meilleure manière qui soit.
I honestly don’t think I have ever been beneficial for this sport ..— Adrian Mannarino (@AdrianMannarino) March 14, 2026
« Honnêtement, je ne pense pas avoir jamais été bénéfique pour ce sport », a écrit l’actuel 47e mondial avec beaucoup de répartie et de psychologie.
Une manière implacable de répondre aux c***.
Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:15