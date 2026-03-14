Adrian Mannarino a beau­coup d’hu­mour, au point même de faire preuve d’une auto­dé­ri­sion décapante.

Alors qu’un inter­naute sur le réseau social, X, a inter­pellé de manière très sévère l’ac­tuel joueur fran­çais de 37 ans pour lui demander de trouver une nouvelle voca­tion, « Adrian Mannarino n’ap­porte plus rien au tennis. Je t’in­vite à trouver une nouvelle voie dans la vie », ce dernier a tenu à lui répondre de la meilleure manière qui soit.

I honestly don’t think I have ever been bene­fi­cial for this sport .. — Adrian Mannarino (@AdrianMannarino) March 14, 2026

« Honnêtement, je ne pense pas avoir jamais été béné­fique pour ce sport », a écrit l’ac­tuel 47e mondial avec beau­coup de répartie et de psychologie.

Une manière impla­cable de répondre aux c***.