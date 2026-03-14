Accueil ATP

Adrian Mannarino : « Honnêtement, je ne pense pas avoir jamais été béné­fique pour ce sport »

Par
Thomas S
-
49

Adrian Mannarino a beau­coup d’hu­mour, au point même de faire preuve d’une auto­dé­ri­sion décapante.

Alors qu’un inter­naute sur le réseau social, X, a inter­pellé de manière très sévère l’ac­tuel joueur fran­çais de 37 ans pour lui demander de trouver une nouvelle voca­tion, « Adrian Mannarino n’ap­porte plus rien au tennis. Je t’in­vite à trouver une nouvelle voie dans la vie », ce dernier a tenu à lui répondre de la meilleure manière qui soit. 

« Honnêtement, je ne pense pas avoir jamais été béné­fique pour ce sport », a écrit l’ac­tuel 47e mondial avec beau­coup de répartie et de psychologie. 

Une manière impla­cable de répondre aux c***. 

Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.