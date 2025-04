La conver­sa­tion filmée entre Adrian Mannarino, Richard Gasquet et David Goffin en marge de la dernière édition de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, regorge de moments croustillants.

L’un d’entre eux concerne le ressenti de « Manna » avant d’af­fronter Roger Federer en huitièmes de finale de l’édi­tion 2018 de Wimbledon (défaite 6–0, 7–5, 6–4). Et à l’écouter, le Français est tombé de haut.

« Il y a une année (2018), je suis au quatrième tour à Wimbledon, et les trois premiers tours se passent plutôt bien et en plus j’ai deux jours de repos. C’est une des fois où je jouais le mieux au tennis de ma vie, et je joue Roger Federer. Je me dis : ‘S’il y a peut‐être une chance, un jour, de le battre, c’est aujourd’hui parce que je joue mon meilleur tennis et que je ne suis pas fatigué’. J’arrive sur le terrain presque confiant. J’ai pris 6–0 en 12 minutes. Et là tu te dis : ‘Bon, je vais quand même marquer un jeu’. »