Invité par Nicolas Mahut à s’ex­primer sur divers sujet au cours d’un live Instagram diffusé sur le compte We Are Tennis France, Adrian Mannarino, après avoir déclaré que Novak Djokovic était le meilleur du monde et que Rafael Nadal était un extra­ter­restre, est cette fois revenu sur sa première confron­ta­tion avec l’ac­tuel numéro un mondial, Carlos Alcaraz.

C’était au premier tour du Masters 1000 de Madrid en 2021, une époque où le jeune prodige espa­gnol était encore quasi­ment inconnu du grand public (défaite, 4–6, 0–6).

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir joué bébé Alcaraz, et il m’a déjà éclaté. Tu sentais qu’il y avait quelque chose. C’est un super joueur. Sur les cinq, dix ans qui arrivent, il sera dans les cinq (meilleurs joueurs du monde, ndlr) tout le temps. »

Une décla­ra­tion qui fait écho à celle de Rafael Nadal…