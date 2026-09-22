Absent depuis son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner laisse un grand vide sur la tournée. Le retour de Carlos Alcaraz, pas encore au sommet de sa forme, laisse sur leur faim les fans de la petite balle jaune, après cet US Open 2026.
Dans un entretien accordé à OA Sport, Adriano Panatta a donné son avis sur la dernière levée du Grand Chelem. S’il explique que l’attractivité n’était pas la meilleure sur le circuit ces derniers mois, le champion de Roland‐Garros 1976 ne s’inquiète pas pour la suite, certain du retour en grâce du duo.
« L’absence de Sinner s’est fait sentir, car il aurait été le favori, mais si son genou l’a ralenti, il est normal qu’il prenne son temps. Il a remporté de nombreux matchs cette année. L’absence de Carlos Alcaraz, en pleine forme, s’est également fait sentir. N’ayez crainte, ils reviendront, j’en suis certain. Ils sont jeunes et récupéreront vite ».
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 10:53