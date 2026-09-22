Absent depuis son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner laisse un grand vide sur la tournée. Le retour de Carlos Alcaraz, pas encore au sommet de sa forme, laisse sur leur faim les fans de la petite balle jaune, après cet US Open 2026.

Dans un entre­tien accordé à OA Sport, Adriano Panatta a donné son avis sur la dernière levée du Grand Chelem. S’il explique que l’at­trac­ti­vité n’était pas la meilleure sur le circuit ces derniers mois, le cham­pion de Roland‐Garros 1976 ne s’in­quiète pas pour la suite, certain du retour en grâce du duo.

« L’absence de Sinner s’est fait sentir, car il aurait été le favori, mais si son genou l’a ralenti, il est normal qu’il prenne son temps. Il a remporté de nombreux matchs cette année. L’absence de Carlos Alcaraz, en pleine forme, s’est égale­ment fait sentir. N’ayez crainte, ils revien­dront, j’en suis certain. Ils sont jeunes et récu­pé­re­ront vite ».