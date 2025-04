L’ancien joueur italien est persuadé que son compa­triote et actuel numéro 1 mondial va revenir sur les courts en pleine posses­sion de ses moyens, il faut dire qu’il a eu certaines infor­ma­tions concer­nant son impli­ca­tion à l’entrainement.

« Sinner sera prêt pour Rome, une pause peut parfois faire du bien. Je suis convaincu que Jannik a profité de cette période pour améliorer son jeu sur terre battue et n’a pas perdu sa forme physique. On m’a dit qu’il s’est beau­coup entraîné et heureu­se­ment il a égale­ment conservé sa place de numéro 1. Je suis très opti­miste, trois mois ce n’est pas très long. Il a utilisé cette période pour s’en­traîner en amélio­rant son jeu et son physique. »