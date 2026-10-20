Alors que Darren Cahiil, co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis 2022, devrait selon toute vrai­sem­blance prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026, plusieurs noms sont évoqués ces dernières semaines pour succéder au coach australien.

Si Juan Carlos Ferrero et Magnus Norman seraient les deux grands favoris à en croire la presse italienne, Adriano Panatta a tenu à glisser un autre nom : celui de son compa­triote Paolo Bertolucci, ancien 12e joueur mondial et actuel­le­ment âgé de 75 ans.

« Qui verrais‐je à la place de Cahill ? Je dirais Paolo Bertolucci, car il s’y connaît très bien en tennis. À mon avis, il pour­rait lui être d’une grande aide. Je ne sais pas si cela peut arriver, je ne suis pas dans la tête de Cahill ni même dans celle de Bertolucci, mais à mon avis, il y a très peu d’anciens joueurs qui s’y connaissent vrai­ment en tennis, et Paolo en fait partie, disons cinq. Cahill est un peu fatigué, car la vie d’entraîneur est vrai­ment épui­sante : on se consacre prati­que­ment entiè­re­ment au joueur, c’est presque un sacer­doce. On se consacre vrai­ment à 100 % à son joueur, à sa famille, à sa santé et à tout ce qui l’entoure ; donc pour quelqu’un qui vit en Australie comme Cahill, c’est très loin, c’est diffi­cile », a déclaré le lauréat de Roland‐Garros en 1976 dans l’émis­sion Domenica Sportiva.