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Adriano Panatta désigne le futur coach de Jannik Sinner : « Il y a très peu d’anciens joueurs qui s’y connaissent vrai­ment en tennis »

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Thomas S
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Alors que Darren Cahiil, co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis 2022, devrait selon toute vrai­sem­blance prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026, plusieurs noms sont évoqués ces dernières semaines pour succéder au coach australien.

Si Juan Carlos Ferrero et Magnus Norman seraient les deux grands favoris à en croire la presse italienne, Adriano Panatta a tenu à glisser un autre nom : celui de son compa­triote Paolo Bertolucci, ancien 12e joueur mondial et actuel­le­ment âgé de 75 ans.

« Qui verrais‐je à la place de Cahill ? Je dirais Paolo Bertolucci, car il s’y connaît très bien en tennis. À mon avis, il pour­rait lui être d’une grande aide. Je ne sais pas si cela peut arriver, je ne suis pas dans la tête de Cahill ni même dans celle de Bertolucci, mais à mon avis, il y a très peu d’anciens joueurs qui s’y connaissent vrai­ment en tennis, et Paolo en fait partie, disons cinq. Cahill est un peu fatigué, car la vie d’entraîneur est vrai­ment épui­sante : on se consacre prati­que­ment entiè­re­ment au joueur, c’est presque un sacer­doce. On se consacre vrai­ment à 100 % à son joueur, à sa famille, à sa santé et à tout ce qui l’entoure ; donc pour quelqu’un qui vit en Australie comme Cahill, c’est très loin, c’est diffi­cile », a déclaré le lauréat de Roland‐Garros en 1976 dans l’émis­sion Domenica Sportiva.

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 13:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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