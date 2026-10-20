Alors que Darren Cahiil, co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis 2022, devrait selon toute vraisemblance prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026, plusieurs noms sont évoqués ces dernières semaines pour succéder au coach australien.
Si Juan Carlos Ferrero et Magnus Norman seraient les deux grands favoris à en croire la presse italienne, Adriano Panatta a tenu à glisser un autre nom : celui de son compatriote Paolo Bertolucci, ancien 12e joueur mondial et actuellement âgé de 75 ans.
« Qui verrais‐je à la place de Cahill ? Je dirais Paolo Bertolucci, car il s’y connaît très bien en tennis. À mon avis, il pourrait lui être d’une grande aide. Je ne sais pas si cela peut arriver, je ne suis pas dans la tête de Cahill ni même dans celle de Bertolucci, mais à mon avis, il y a très peu d’anciens joueurs qui s’y connaissent vraiment en tennis, et Paolo en fait partie, disons cinq. Cahill est un peu fatigué, car la vie d’entraîneur est vraiment épuisante : on se consacre pratiquement entièrement au joueur, c’est presque un sacerdoce. On se consacre vraiment à 100 % à son joueur, à sa famille, à sa santé et à tout ce qui l’entoure ; donc pour quelqu’un qui vit en Australie comme Cahill, c’est très loin, c’est difficile », a déclaré le lauréat de Roland‐Garros en 1976 dans l’émission Domenica Sportiva.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 13:33