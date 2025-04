Alors que Darren Cahill quit­tera prochai­ne­ment le team de Jannik Sinner, les médias italiens ne manquent pas d’ima­gi­na­tion pour lui trouver un succes­seur. Questionné sur la pers­pec­tive d’en­traîner son compa­triote, Adriano Panatta, vain­queur de Roland‐Garros en 1976, a répondu avec beau­coup d’hu­mour sur les antennes de Rai Radio 1.

« Est‐ce que j’ai­me­rais entraîner Sinner ? Pour l’amour du ciel, ce n’est pas une vie pour moi, tous les jours les mêmes personnes, ça ne me ressemble pas. L’entraîneur doit avoir une voca­tion quasi‐monastique, ils passent au moins 300 jours ensemble. Et puis devoir parler de tennis tout le temps, imaginez, je me lasse au bout de cinq minutes… »