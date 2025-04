Ces dernières années, le circuit ATP est souvent pointé du doigt par les joueurs à cause d’un calen­drier trop chargé. Les têtes d’af­fiche n’hé­sitent plus à monter au créneau depuis le passage à deux semaines de compé­ti­tions des Masters 1000 en 2023, dont Carlos Alcaraz, favo­rable au retour à un format d’une semaine.

Un avis que ne partage pas Adriano Panatta. Pour le cham­pion de Roland‐Garros 1976, le prodige espa­gnol gagne­rait à alléger son agenda.

« J’ai lu que l’Espagnol se plai­gnait que les Masters 1000 durent deux semaines, mais regar­dons atten­ti­ve­ment son calen­drier. Après Monte‐Carlo, il est allé à Barcelone, puis il fera Madrid, Rome et Paris sans inter­rup­tion. Ces gars‐là ne s’ar­rêtent jamais. Raisonnons : est‐ce un problème de calen­drier ou un problème d’emploi du temps parce qu’il joue tout le temps ? Je pense que l’ob­jectif des joueurs de tennis de ce niveau devrait être les quatre tour­nois du Grand Chelem, puis sept à huit autres tour­nois majeurs entre les Masters 1000. Ils doivent se concen­trer unique­ment sur ces tour­nois. On ne peut pas jouer tout le temps et on ne peut pas faire tous les tour­nois à fond. Même quel­qu’un comme Alcaraz, qui a un physique de fou, ne peut pas le faire. D’ailleurs, ces joueurs se blessent souvent et c’est parce qu’ils tirent trop fort et qu’ils se déplacent à une vitesse phéno­mé­nale », a estimé l’Italien dans les colonnes d’OA Sport.