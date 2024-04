Récemment inter­rogé par nos confrères d’Ubitennis sur le nouveau statut de Jannik Sinner, notam­ment en Italie, l’une des légendes du tennis trans­alpin, Adriano Panatta (vain­queur de Roland‐Garros en 1976) a tenu à faire preuve de mesure.

»Certaines choses devraient être prises plus à la légère, je vois parfois trop de fana­tisme autour de lui. Ce n’est pas néces­saire car cela risque d’aller à l’en­contre de l’édu­ca­tion, de la matu­rité et de la gestion de la pres­sion de Jannik. Nous parlons d’un très bon modèle, beau­coup le prennent en exemple et ce qui lui arrive n’ar­rive pas tous les jours. De plus, sa vie privée ne nous regarde pas. Je ne me suis jamais permis de porter des juge­ments posi­tifs ou néga­tifs sur la vie de qui que ce soit. Nous ne sommes pas tous pareils : Chaque joueur a son âme, son carac­tère et sa personnalité. »