Nos confrères d’Ubitennis sont allés à la rencontre Adriano Panatta, icône en Italie comme l’est encore Noah en France puis­qu’il est le dernier trico­lore à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. Avant que Sinner ne soulève le trophée en Australie, c’était aussi le cas pour Adriano. Maintenant c’est du passé.

« Désormais plus personne ne me déran­gera avec l’his­toire du « dernier Italien à avoir remporté un Grand Chelem. Maintenant, ils me posent des ques­tions sur lui, ils me poussent à faire une décla­ra­tion. Je dis : atten­tion à ne pas bana­liser, à ne rien écrire sans intérêt juste pour parler de lui . »