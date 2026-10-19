Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027.
Et alors que son co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi, Darren Cahill, avait déjà repoussé sa retraite l’an dernier, Adriano Panatta voit bien son compatriote faire appel à un nouveau coach en début de saison prochaine.
« On ne sait rien de Sinner, il est entouré de mystère. Mais j’ai l’impression qu’il pourrait changer d’entraîneur. Être l’entraîneur de Sinner, c’est comme un sacerdoce. Je suis convaincu que la situation va s’arranger et qu’il reviendra en janvier pour l’Open d’Australie », a déclaré le vainqueur de Roland‐Garros 1976 sur la Rai 2, dans des propos relayés par OA Sport.
Ces derniers temps, l’ex‐entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a clairement ouvert la porte à Jannik Sinner. Alors à suivre…
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 15:45