Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027.

Et alors que son co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi, Darren Cahill, avait déjà repoussé sa retraite l’an dernier, Adriano Panatta voit bien son compa­triote faire appel à un nouveau coach en début de saison prochaine.

« On ne sait rien de Sinner, il est entouré de mystère. Mais j’ai l’impression qu’il pour­rait changer d’entraîneur. Être l’entraîneur de Sinner, c’est comme un sacer­doce. Je suis convaincu que la situa­tion va s’arranger et qu’il reviendra en janvier pour l’Open d’Australie », a déclaré le vain­queur de Roland‐Garros 1976 sur la Rai 2, dans des propos relayés par OA Sport.

Ces derniers temps, l’ex‐entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a clai­re­ment ouvert la porte à Jannik Sinner. Alors à suivre…