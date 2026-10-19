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Adriano Panatta : « On ne sait rien de Jannik Sinner, qui est entouré de mystère, mais j’ai l’impression qu’il pour­rait changer d’entraîneur »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027. 

Et alors que son co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi, Darren Cahill, avait déjà repoussé sa retraite l’an dernier, Adriano Panatta voit bien son compa­triote faire appel à un nouveau coach en début de saison prochaine. 

« On ne sait rien de Sinner, il est entouré de mystère. Mais j’ai l’impression qu’il pour­rait changer d’entraîneur. Être l’entraîneur de Sinner, c’est comme un sacer­doce. Je suis convaincu que la situa­tion va s’arranger et qu’il reviendra en janvier pour l’Open d’Australie », a déclaré le vain­queur de Roland‐Garros 1976 sur la Rai 2, dans des propos relayés par OA Sport.

Ces derniers temps, l’ex‐entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a clai­re­ment ouvert la porte à Jannik Sinner. Alors à suivre…

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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