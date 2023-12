La victoire de Jannik Sinner contre Novak Djokovic lors du deuxième simple en demi‐finales de Coupe Davis (durant lequel il sauve trois balles de match) influence le discours de certains observateurs.

Si Nikola Pilic, ancien forma­teur et entraî­neur de Nole, pense son ancien joueur capable d’évo­luer parmi les cinq meilleurs joueurs du monde pendant encore deux ans, Adriano Panatta imagine lui un scénario plus diffi­cile pour le Serbe en 2024, la saison de ses 37 ans.

« Si Sinner battait Djokovic deux ou trois fois de plus en 2024, il devien­drait le cauchemar du cham­pion de Belgrade et le pous­se­rait vers la retraite », a déclaré la légende du tennis italien, vain­queur de Roland‐Garros 1976, dans des propos accordés à la RAI et rapportés par Sportitalia.

A noter que Djokovic, tombeur impres­sion­nant de Sinner en finale du Masters, mène toujours 4–2 dans ses face‐à‐face avec l’Italien de 22 ans.