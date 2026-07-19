Interrogé par le Corriere dello Sport, Adriano Panatta a estimé que Jannik Sinner était encore loin d’avoir atteint son plein potentiel. Et il a également déclaré qu’il attendait le retour de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit depuis avril dernier) avec impatience.
« J’attends le retour d’Alcaraz, car je suis sincèrement convaincu que ce n’est qu’avec ces deux‐là à nouveau face à face, Sinner d’un côté, Alcaraz de l’autre, que le tennis redeviendra une véritable bataille ouverte, le duel que tout le monde attend. À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas, et cela ne pouvait pas l’être. En remportant son deuxième Wimbledon, Sinner a démontré qu’il était tout simplement trop fort pour tous ses adversaires. Il a dominé Zverev, qui venait pourtant de remporter Roland‐Garros et de grimper à la deuxième place mondiale, en infligeant à l’Allemand une dixième défaite consécutive. Le sport, et pas seulement le tennis, a besoin de grandes rivalités pour être aussi captivant que possible. »
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 15:50