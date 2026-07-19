Interrogé par le Corriere dello Sport, Adriano Panatta a estimé que Jannik Sinner était encore loin d’avoir atteint son plein poten­tiel. Et il a égale­ment déclaré qu’il atten­dait le retour de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit depuis avril dernier) avec impatience.

« J’attends le retour d’Alcaraz, car je suis sincè­re­ment convaincu que ce n’est qu’avec ces deux‐là à nouveau face à face, Sinner d’un côté, Alcaraz de l’autre, que le tennis rede­viendra une véri­table bataille ouverte, le duel que tout le monde attend. À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas, et cela ne pouvait pas l’être. En rempor­tant son deuxième Wimbledon, Sinner a démontré qu’il était tout simple­ment trop fort pour tous ses adver­saires. Il a dominé Zverev, qui venait pour­tant de remporter Roland‐Garros et de grimper à la deuxième place mondiale, en infli­geant à l’Allemand une dixième défaite consé­cu­tive. Le sport, et pas seule­ment le tennis, a besoin de grandes riva­lités pour être aussi capti­vant que possible. »