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Adriano Panatta sur Alcaraz et Sinner : « Je suis sincè­re­ment convaincu que ce n’est qu’avec ces deux‐là que le tennis rede­viendra une véri­table bataille ouverte, le duel que tout le monde attend »

Par
Baptiste Mulatier
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Interrogé par le Corriere dello Sport, Adriano Panatta a estimé que Jannik Sinner était encore loin d’avoir atteint son plein poten­tiel. Et il a égale­ment déclaré qu’il atten­dait le retour de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit depuis avril dernier) avec impatience. 

« J’attends le retour d’Alcaraz, car je suis sincè­re­ment convaincu que ce n’est qu’avec ces deux‐là à nouveau face à face, Sinner d’un côté, Alcaraz de l’autre, que le tennis rede­viendra une véri­table bataille ouverte, le duel que tout le monde attend. À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas, et cela ne pouvait pas l’être. En rempor­tant son deuxième Wimbledon, Sinner a démontré qu’il était tout simple­ment trop fort pour tous ses adver­saires. Il a dominé Zverev, qui venait pour­tant de remporter Roland‐Garros et de grimper à la deuxième place mondiale, en infli­geant à l’Allemand une dixième défaite consé­cu­tive. Le sport, et pas seule­ment le tennis, a besoin de grandes riva­lités pour être aussi capti­vant que possible. »

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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