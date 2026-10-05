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Adriano Panatta sur Jannik Sinner : « Il y a de quoi s’inquiéter »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur le cas Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon et tout juste forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, Adriano Panatta n’a pas caché une certaine inquié­tude tout en compre­nant la discré­tion du numéro 1 mondial sur l’état réel de son genou. 

« Sinner ? Ça fait long­temps qu’il n’a plus joué, il y a donc de quoi s’inquiéter. Je voudrais dire une chose : j’ai lu beau­coup de polé­miques sur le fait qu’on ne sait pas vrai­ment ce qu’a Jannik. C’est normal, car Sinner a proba­ble­ment un problème au genou et ce n’est pas comme si on pouvait l’expliquer parfai­te­ment et fournir son dossier médical. Ils essaient de résoudre le problème ; d’après ce que j’en sais moi‐même, c’est très compliqué. Il vient égale­ment de se retirer de Shanghai ; j’espère qu’il pourra revenir jouer pour les ATP Finals, puis pour la Coupe Davis. Même si revenir tout de suite à un grand rendez‐vous, à un grand tournoi, sans avoir eu la possi­bi­lité d’une étape inter­mé­diaire n’est pas l’idéal. Il pour­rait jouer à Vienne, un tournoi qu’il a toujours remporté et qui est près de chez lui. »

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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