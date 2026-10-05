Invité à s’ex­primer sur le cas Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon et tout juste forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, Adriano Panatta n’a pas caché une certaine inquié­tude tout en compre­nant la discré­tion du numéro 1 mondial sur l’état réel de son genou.

« Sinner ? Ça fait long­temps qu’il n’a plus joué, il y a donc de quoi s’inquiéter. Je voudrais dire une chose : j’ai lu beau­coup de polé­miques sur le fait qu’on ne sait pas vrai­ment ce qu’a Jannik. C’est normal, car Sinner a proba­ble­ment un problème au genou et ce n’est pas comme si on pouvait l’expliquer parfai­te­ment et fournir son dossier médical. Ils essaient de résoudre le problème ; d’après ce que j’en sais moi‐même, c’est très compliqué. Il vient égale­ment de se retirer de Shanghai ; j’espère qu’il pourra revenir jouer pour les ATP Finals, puis pour la Coupe Davis. Même si revenir tout de suite à un grand rendez‐vous, à un grand tournoi, sans avoir eu la possi­bi­lité d’une étape inter­mé­diaire n’est pas l’idéal. Il pour­rait jouer à Vienne, un tournoi qu’il a toujours remporté et qui est près de chez lui. »