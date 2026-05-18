Interrogé par nos confrères de L’Équipe juste avant le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Rome, l’une des légendes du tennis italien, Adriano Panatta, s’est longue exprimé sur son jeune compatriote.

Et s’il ne fixe quasi­ment aucune limite à l’ac­tuel numéro 1 mondial, il y en a quand même un record qui semble inac­ces­sible à ses yeux.

« Tous les joueurs ont des points faibles, lui n’en a pas beau­coup. Quand il rentre sur le court, il va imposer son jeu, seul Alcaraz peut le contra­rier, les autres sont tous loin de leur niveau. Mais Alcaraz a des fois des passages à vide, Sinner c’est rare qu’il ait des passages à vides. Je pense que le seul record qu’il lui sera très diffi­cile à aller cher­cher, voire impos­sible, c’est de gagner 14 fois Roland Garros comme Nadal. Je l’ai gagné une seule fois seule­ment et je sais que c’est diffi­cile. Alors le gagner 14 fois comme Nadal, ce n’est pas humain. »