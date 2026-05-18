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Adriano Panatta sur Jannik Sinner : « Il y a un seul record qui sera très diffi­cile à aller cher­cher, voire impos­sible. Parce que ce n’est pas humain »

Par
Thomas S
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Interrogé par nos confrères de L’Équipe juste avant le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Rome, l’une des légendes du tennis italien, Adriano Panatta, s’est longue exprimé sur son jeune compatriote.

Et s’il ne fixe quasi­ment aucune limite à l’ac­tuel numéro 1 mondial, il y en a quand même un record qui semble inac­ces­sible à ses yeux. 

« Tous les joueurs ont des points faibles, lui n’en a pas beau­coup. Quand il rentre sur le court, il va imposer son jeu, seul Alcaraz peut le contra­rier, les autres sont tous loin de leur niveau. Mais Alcaraz a des fois des passages à vide, Sinner c’est rare qu’il ait des passages à vides. Je pense que le seul record qu’il lui sera très diffi­cile à aller cher­cher, voire impos­sible, c’est de gagner 14 fois Roland Garros comme Nadal. Je l’ai gagné une seule fois seule­ment et je sais que c’est diffi­cile. Alors le gagner 14 fois comme Nadal, ce n’est pas humain. »

Publié le lundi 18 mai 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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