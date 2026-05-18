Interrogé par nos confrères de L’Équipe juste avant le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Rome, l’une des légendes du tennis italien, Adriano Panatta, s’est longue exprimé sur son jeune compatriote.
Et s’il ne fixe quasiment aucune limite à l’actuel numéro 1 mondial, il y en a quand même un record qui semble inaccessible à ses yeux.
« Tous les joueurs ont des points faibles, lui n’en a pas beaucoup. Quand il rentre sur le court, il va imposer son jeu, seul Alcaraz peut le contrarier, les autres sont tous loin de leur niveau. Mais Alcaraz a des fois des passages à vide, Sinner c’est rare qu’il ait des passages à vides. Je pense que le seul record qu’il lui sera très difficile à aller chercher, voire impossible, c’est de gagner 14 fois Roland Garros comme Nadal. Je l’ai gagné une seule fois seulement et je sais que c’est difficile. Alors le gagner 14 fois comme Nadal, ce n’est pas humain. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 19:09