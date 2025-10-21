L’Italie est divisée après la décision de Jannik Sinner de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Bologne, dans le nord du pays, du 18 au 23 novembre.
Si Nicola Pietrangeli n’a pas épargné le 2e mondial et que Paolo Bertolucci a volé à son secours, Adriano Panatta, autre légende du tennis transalpin, a préféré souffler le chaud et le froid, au cours d’une interview pour le Corriere della Sera.
« La décision de Sinner ? Je n’aurais jamais renoncé à la Coupe Davis, j’aurais fait un effort. Je dis à Sinner que je suis désolé pour lui, participer lui aurait évité des polémiques qui vont s’enflammer. Mais puis‐je lui donner tort quand il dit que la priorité est de bien commencer 2026 et qu’une semaine de repos ou de travail fait la différence ? J’ai joué quand la Coupe Davis était l’une des priorités. Les cinq « choses à faire » tournaient autour de Rome, Paris, Wimbledon, la Coupe Davis et peut‐être, en dernier lieu, l’US Open. Personne ne parlait de l’Open d’Australie, pas même les journaux. »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 16:16