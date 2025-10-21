L’Italie est divisée après la déci­sion de Jannik Sinner de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Bologne, dans le nord du pays, du 18 au 23 novembre.

Si Nicola Pietrangeli n’a pas épargné le 2e mondial et que Paolo Bertolucci a volé à son secours, Adriano Panatta, autre légende du tennis trans­alpin, a préféré souf­fler le chaud et le froid, au cours d’une inter­view pour le Corriere della Sera.

« La déci­sion de Sinner ? Je n’au­rais jamais renoncé à la Coupe Davis, j’au­rais fait un effort. Je dis à Sinner que je suis désolé pour lui, parti­ciper lui aurait évité des polé­miques qui vont s’en­flammer. Mais puis‐je lui donner tort quand il dit que la prio­rité est de bien commencer 2026 et qu’une semaine de repos ou de travail fait la diffé­rence ? J’ai joué quand la Coupe Davis était l’une des prio­rités. Les cinq « choses à faire » tour­naient autour de Rome, Paris, Wimbledon, la Coupe Davis et peut‐être, en dernier lieu, l’US Open. Personne ne parlait de l’Open d’Australie, pas même les journaux. »