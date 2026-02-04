Le public italien est chaleu­reux mais il peut aussi être impar­don­nable. A l’issue de sa défaite en 5 manches face à Novak Djokovic, Jannik Sinner a été attaqué de tous les côtés. Beaucoup ont pointé ses erre­ments tactiques ou sa diffi­culté récur­rente de pouvoir riva­liser avec son adver­saire quand un 5ème set vient pointer le bout de son nez. Au lieu d’in­sister sur le match excep­tionnel réalisé par le Serbe, le peuple italien a donc manqué de bienveillance.

Une situa­tion qui eu le don d’agacer Adriano Pannara qui a logi­qu­ment pris la défense de Jannik.

« Beaucoup de gens ont attaqué Sinner parce qu’il a perdu un match, mais il ne l’a pas perdu contre n’im­porte qui, peut‐être contre le GOAT. C’est une habi­tude affreuse que je ne peux plus supporter. Jannik est un cham­pion extra­or­di­naire, nous devrions tous être fiers de l’avoir en Italie »

Jannik Sinner devrait parti­ciper au tournoi de Doha qui est un ATP500. Sont annoncés égale­ment Carlos Alcaraz, Novak Djokovic.