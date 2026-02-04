Le public italien est chaleureux mais il peut aussi être impardonnable. A l’issue de sa défaite en 5 manches face à Novak Djokovic, Jannik Sinner a été attaqué de tous les côtés. Beaucoup ont pointé ses errements tactiques ou sa difficulté récurrente de pouvoir rivaliser avec son adversaire quand un 5ème set vient pointer le bout de son nez. Au lieu d’insister sur le match exceptionnel réalisé par le Serbe, le peuple italien a donc manqué de bienveillance.
Une situation qui eu le don d’agacer Adriano Pannara qui a logiqument pris la défense de Jannik.
« Beaucoup de gens ont attaqué Sinner parce qu’il a perdu un match, mais il ne l’a pas perdu contre n’importe qui, peut‐être contre le GOAT. C’est une habitude affreuse que je ne peux plus supporter. Jannik est un champion extraordinaire, nous devrions tous être fiers de l’avoir en Italie »
Jannik Sinner devrait participer au tournoi de Doha qui est un ATP500. Sont annoncés également Carlos Alcaraz, Novak Djokovic.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 09:40