Récemment dans une longue inter­view Andre Agassi est revenu sur sa courte colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic.

Ce qui a le plus surpris le « Kid de Las Vegas », c’est la diffé­rence qu’il exis­tait entre son atti­tude sur le court et en dehors.

« Novak est intense en tout, même pour se détendre ! Il prend tout très au sérieux. Même lors­qu’il se détend, il est déter­miné à en profiter au maximum. Ce qui me surprend le plus, c’est sa capa­cité intel­lec­tuelle en dehors du court et son manque de réflexion quelques fois sur le terrain. On le voit en dehors du court et il réflé­chit à tout, mais sur le terrain, il a tendance à tâtonner pendant les matchs »