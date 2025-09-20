Récemment dans une longue interview Andre Agassi est revenu sur sa courte collaboration avec Novak Djokovic.
Ce qui a le plus surpris le « Kid de Las Vegas », c’est la différence qu’il existait entre son attitude sur le court et en dehors.
« Novak est intense en tout, même pour se détendre ! Il prend tout très au sérieux. Même lorsqu’il se détend, il est déterminé à en profiter au maximum. Ce qui me surprend le plus, c’est sa capacité intellectuelle en dehors du court et son manque de réflexion quelques fois sur le terrain. On le voit en dehors du court et il réfléchit à tout, mais sur le terrain, il a tendance à tâtonner pendant les matchs »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 09:18