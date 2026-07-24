André Agassi et João Fonseca étaient réunis à l’oc­ca­sion d’un événe­ment orga­nisé par leur sponsor commun, XP, une société de conseil et d’in­ves­tis­se­ment brésilienne.

Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont échangé longue­ment. Fort de son immense expé­rience, l’an­cien numéro un mondial a tenu à trans­mettre quelques précieux conseils au jeune prodige brési­lien. Agassi l’a notam­ment encou­ragé à ne pas accorder trop d’im­por­tance aux avis exté­rieurs et à rester concentré sur son propre chemin, rappe­lant que lui seul est maître de son destin et des choix qui façon­ne­ront sa carrière.

Durante um evento da XP, pergun­taram ao Agassi qual conselho ele daria ao João Fonseca.



« O meu conselho é : não ouça as pessoas que querem dar conselhos. » 😂



Depois ele explicou que não é sobre resistir cega­mente aos conselhos, mas sim sobre separar ruído de orien­tação útil. pic.twitter.com/LlE7hTrYzl — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) July 23, 2026

« Mon conseil est : n’écoute pas les gens qui veulent donner des conseils » a déclaré l’Américain.