André Agassi et João Fonseca étaient réunis à l’occasion d’un événement organisé par leur sponsor commun, XP, une société de conseil et d’investissement brésilienne.
Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont échangé longuement. Fort de son immense expérience, l’ancien numéro un mondial a tenu à transmettre quelques précieux conseils au jeune prodige brésilien. Agassi l’a notamment encouragé à ne pas accorder trop d’importance aux avis extérieurs et à rester concentré sur son propre chemin, rappelant que lui seul est maître de son destin et des choix qui façonneront sa carrière.
« Mon conseil est : n’écoute pas les gens qui veulent donner des conseils » a déclaré l’Américain.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 11:37