Quand André Agassi analyse le parcours du Big 3, il est toujours assez précis.

Dernièrement, lors d’un podcast indien, il a posé une drôle de ques­tion mais qui mérite que l’on s’y attarde un peu : « On a vu trois gars gagner 58 tour­nois du Grand Chelem, cela corres­pond à 14 ans et demi de Grand Chelem où seuls trois gars gagnent et doivent se battre. Est‐ce que l’on peut juste imaginer quelle serait la situa­tion si l’un des Big 3 n’avait pas été là, qui aurait le plus de titre et pourquoi ?

C’est vrai qu’il est diffi­cile de répondre à cette ques­tion, c’est presque comme un puzzle qu’il est impos­sible de finir d’au­tant, qu’ef­fec­ti­ve­ment, enlever un des trois « monstres » va forcé­ment créer un déséquilibre.