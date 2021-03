Lors de son inter­view sur CNBC, André Agassi est aussi revenu du bout des lèvres sur sa colla­bo­ra­tion, très courte, en tant que coach de Novak Djokovic.

Toujours enclin à une forme de rési­lience, André ne regrette rien mais explique avec fran­chise que leur colla­bo­ra­tion n’a pas fonc­tionné, qu’un final, elle n’était pas vrai­ment possible : « J’étais honoré de travailler avec Novak, mon objectif était de l’aider, mais nous n’étions trop souvent en désac­cord sur les moyens pour y parvenir. Plus tôt qu’aller au conflit ou imposer ma vision des choses, j’ai donc préféré partir et le laisser mener son chemin car il semblait persuader qu’il allait y arriver. Notre rela­tion dès le départ a été déli­cate, il faut savoir l’ac­cepter et prendre les bonnes déci­sions. Ce n’est pas grave, c’est ainsi que les évène­ments peuvent se passer entre deux personnes. Aujourd’hui, c’est du passé, et il n’y pas de problèmes entre nous »