Interrogé parc CNBC sur le GOAT, André Agassi va sûre­ment mettre tout le monde d’ac­cord car selon lui il est encore trop tôt pour tirer des conclu­sions : « Le problème pour répondre à cela est que leur carrière est toujours en cours, vous voyez ce que je veux dire. Il peut encore se passer plein de choses. C’est assez diffé­rent de dire qui a la meilleure carrière et c’est diffé­rent de dire quand quel­qu’un joue à son meilleur, qui est le meilleur » a expliqué le Kid de Las Vegas.

Pour André, pour le moment tout est limpide et il a même une solu­tion origi­nale pour dépar­tager les 3 cham­pions : « Nous avons le meilleur sur les terrains rapides avec Roger, nous avons le meilleur sur terre battue et nous avons le meilleur sur les terrains durs. Mettez‐les dans un tournoi qui a plusieurs surfaces, et faites‐les jouer les uns contre les autres cent fois. et je vous donnerai la réponse. »