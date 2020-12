Dans une récente interview accordée au média indien Hindustan Times, André Agassi est revenu sur sa collaboration assez houleuse avec Novak Djokovic. Elle avait duré dix mois entre 2017 et 2018. Une période où le Serbe enchaînait les contre-performances.

« Je pense que ce dont Novak Djokovic avait besoin (Au moment de leur collaboration) était une motivation à se battre. Il avait besoin de réfléchir. Il n’avait pas perdu son jeu du jour au lendemain, il y avait beaucoup d’informations qu’il a mis du temps à traiter, il a tellement de compétences et de capacités qu’il n’avait pas besoin de penser au jeu comme moi. Au final, le mettre devant la possibilité d’arrêter de travailler avec moi a été la motivation qui l’a amené à vouloir prouver quelque chose, il a pris possession de son tennis et est retourné à ses racines. Cela a toujours été ce dont il avait besoin sur un court de tennis. Si jamais vous le voyez jouer, il semble toujours agité à propos de quelque chose et puis…il devient plus concentré », a raconté le « Kid de Las Vegas ».