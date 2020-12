Il y a quelques semaines, l’ex-petite amie de Zverev, Olga Sharypova, accusait le joueur allemand de violences conjugales dans un récit terrifiant. Elle a décidé de ne pas porter plainte mais la réputation de Zverev en a pris un coup. Ses parents ont pris sa défense publiquement en attaquant Olga Sharypova…

« De toute évidence, chaque mère veut ce qu’il y a de mieux pour son enfant. Quand j’ai rencontré Olga, je lui ai expliqué certaines choses qui étaient très courantes dans la famille, mais elle a refusé de les comprendre. Des choses insignifiantes révèlent quand une personne est agitée ou déséquilibrée », lance la mère du numéro 7 mondial.

Alexander Zverev Sr a suivi la même lignée… : « Il était clair qu’elle avait un style de vie très différent de celui de mon fils. Sascha vivait de manière disciplinée et elle était une fêtarde. Je me souviens de deux mois après qu’elle et Sascha l’ont quitté. Sharypova a appelé mon fils pour qu’il lui donne une autre chance », a-t-il révélé.