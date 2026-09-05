Ajla Tomljanovic a partagé la vie de Nick Kyrgios pendant environ deux ans, entre 2015 et 2017. L’Australienne connaît donc parti­cu­liè­re­ment bien son ancien compagnon.

Désormais coani­ma­trice du Big T Podcast, elle ne pouvait évidem­ment pas échapper au sujet Kyrgios et à la récente levée de sa suspen­sion. Interrogée sur cette déci­sion, Tomljanovic n’a pas mâché ses mots et a pointé du doigt ce qu’elle consi­dère comme une diffé­rence de trai­te­ment, en citant notam­ment les cas de Daniel Evans et de son compa­triote Omar Jasika.

« C’est une ques­tion diffi­cile. Ce qui me vient à l’esprit, ce sont les joueurs qui ont été contrôlés posi­tifs à la même substance. Dan Evans a pris un an de suspen­sion, et il y a aussi un joueur austra­lien, Omar Jasika, qui a pris deux ans. Je ne comprends tout simple­ment pas. Est‐ce qu’il s’agit désor­mais d’une nouvelle règle ? Est‐ce que les cas peuvent vrai­ment être si diffé­rents ? Et vous savez quoi, si c’est une nouvelle règle, très bien. Mais dans ce cas, il faut trouver un moyen de dédom­mager les autres joueurs. D’une certaine manière, vous avez gâché des carrières si les déci­sions prises à l’époque étaient tout simple­ment mauvaises » a déclaré l’Australienne.