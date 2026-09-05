Ajla Tomljanovic a partagé la vie de Nick Kyrgios pendant environ deux ans, entre 2015 et 2017. L’Australienne connaît donc particulièrement bien son ancien compagnon.
Désormais coanimatrice du Big T Podcast, elle ne pouvait évidemment pas échapper au sujet Kyrgios et à la récente levée de sa suspension. Interrogée sur cette décision, Tomljanovic n’a pas mâché ses mots et a pointé du doigt ce qu’elle considère comme une différence de traitement, en citant notamment les cas de Daniel Evans et de son compatriote Omar Jasika.
« C’est une question difficile. Ce qui me vient à l’esprit, ce sont les joueurs qui ont été contrôlés positifs à la même substance. Dan Evans a pris un an de suspension, et il y a aussi un joueur australien, Omar Jasika, qui a pris deux ans. Je ne comprends tout simplement pas. Est‐ce qu’il s’agit désormais d’une nouvelle règle ? Est‐ce que les cas peuvent vraiment être si différents ? Et vous savez quoi, si c’est une nouvelle règle, très bien. Mais dans ce cas, il faut trouver un moyen de dédommager les autres joueurs. D’une certaine manière, vous avez gâché des carrières si les décisions prises à l’époque étaient tout simplement mauvaises » a déclaré l’Australienne.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 17:16