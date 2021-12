Pour le dernier numéro de l’année de We Love Tennis Magazine nous avons choisi de concocter un dossier sur la notion de puis­sance. Ce dossier est inti­tulé de la façon suivante : Quand le tennis fait boum.

Vous pouvez le lire en inté­gra­lité grâce à la version numé­rique du maga­zine dispo­nible gratuitement.

Dans ce dossier donc, il était logique de trouver des grands témoins de la puis­sance. Albano Olivetti, auteur d’un service à 263 km/h était une vraie cible.

L’Alsacien a d’ailleurs joué le jeu et notam­ment quand il a fallu défendre l’un des spécia­listes du service très critiqué en ce moment, Reilly Opelka.

« Que l’on critique Reilly, cela me rappelle forcé­ment des souve­nirs. Le problème, c’est que ceux qui dénoncent Reilly oublient juste que le service est un coup du tennis comme les autres. Personnellement, je prends beau­coup de plaisir à voir le géant améri­cain envoyer du lourd sur ses premières et secondes balles. Ce n’est pas de sa faute s’il mesure 2,11 m. Il profite simple­ment de cet avan­tage et déve­loppe parfai­te­ment son point fort. Certains préfèrent courir au fond du court, lui écourte les échanges. Il ne s’agit pas de le criti­quer, mais d’essayer de se mettre à sa place. Par ailleurs, étant donné la saison qu’il a accom­plie, il n’est pas prêt de changer de tactique »