Si le docu­men­taire Netflix consacré à Carlos Alcaraz évoque majo­ri­tai­re­ment la vie de ce dernier, les produc­teurs n’ont pas hésité à s’at­tarder un peu sur les proches du cham­pion espa­gnol, et notam­ment son agent, Albert Molina.

Aux côtés de Carlitos depuis que celui‐ci à 13 ans, Albert est plus qu’un simple agent, agis­sant comme conseiller mais aussi protec­teur. Cependant, cette vie comporte de gros incon­vé­nients, comme le fait d’être souvent loin de sa famille.

« J’ai une femme, un fils de 16 ans et une fille de 13 ans. Je ne vois pas grandir mes enfants pour subvenir aux besoins de Carlos. Et quand on a un coup de mou, qu’on pense à la maison, on pense à tout ce qu’on rate, qu’on ne fait pas, à sa famille. Mes parents vieillissent et je ne peux pas être à leurs côtés. Mon anni­ver­saire tombe pendant Wimbledon, ça fait 19 ans que je le fête seul », a déclaré Albert Molina dans l’épi­sode 2 de Carlos Alcaraz : A mi manera, dispo­nible sur la plate­forme américaine.