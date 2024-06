Alors qu’il venait de terminer une colla­bo­ra­tion avec Alexander Zverev, Juan Carlos Ferrero a accepté de prendre en charge un adoles­cent espa­gnol de 15 ans, un certain Carlos Alcaraz, depuis vain­queur de trois tour­nois du Grand Chelem. L’agent du joueur espa­gnol, Albert Molina, a expliqué à Relevo comment il avait convaincu le vain­queur de Roland‐Garros 2003 malgré les propo­si­tions de joueurs déjà confirmés.

« Juan Carlos a fait un effort et a investi dans l’avenir. Lorsqu’il accepte et commence à travailler avec Carlos, il est conscient qu’il ne va pas gagner ou être payé comme il pour­rait l’être, en tant qu’en­traî­neur d’un joueur de haut niveau. Juan Carlos investit dans l’avenir. Et comme nous avons une très bonne rela­tion… C’est une ques­tion de rela­tions person­nelles. Investir dans l’avenir, c’est bien sur le moment, mais ensuite les gens peuvent vous déce­voir. Mais Juan Carlos et moi avons une bonne rela­tion et nous savions que ce que nous avions convenu serait respecté. Et la famille a été très noble et a toujours respecté ce qui avait été convenu ».