Le travail d’un agent est complexe. Derrière un immense cham­pion, il est souvent un des facteurs de réus­site. On le comprend quand le joueur est une star, les solli­ci­ta­tions sont multiples et l’agent doit faire le tri lors des multiples sollicitations.

Quand le joueur est plus jeune, il joue même le rôle de grand frère. C’est ce que fait l’agent de Carlos Alcaraz, Xavier Molina, comme il l’a expliqué récem­ment dans un podcast. Ses confi­dences sont encore plus d’ac­tua­lité main­te­nant que son « poulain » vient de remporter si jeune son 3ème titre du Grand Chelem.

« L’une des pires parties de mon travail consiste à refuser la commu­ni­ca­tion avec certaines personnes ou certains secteurs inté­ressés par Alcaraz. Je suis obligé d’être très vigi­lant, et d’in­ter­dire les appels person­nels à moins qu’il ne nous dise qu’ils sont vrai­ment impor­tants. Au final, notre but est que les oppor­tu­nistes n’aient pas la possi­bi­lité de lui parler. Après il est certain qu’il y a forcé­ment des gens qui ne passent pas par moi. A ce sujet, je suis sûr qu’il y a aussi des appels de femmes que nous n’avons pas découverts. »