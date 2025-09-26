AccueilATPAlbert Molina, l'agent d'Alcaraz ne ménage pas Carlos, attention danger !
ATPExhibition

Albert Molina, l’agent d’Alcaraz ne ménage pas Carlos, atten­tion danger !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

759
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Dans la carrière d’un grand cham­pion, le rôle de l’agent est central. 

On peut vrai­ment dire que le travail effectué par Albert Molina avec Carlos Alcaraz en est l’exemple parfait. 

C’est Albert qui est allé cher­cher Juan Carlos Ferrero quand Carlitos était un jeune joueur. 

Ce choix a été déter­mi­nant pour que Carlos puisse devenir le cham­pion d’aujourd’hui.

Il reste que depuis que son joueur a atteint le sommet du tennis mondial, il arrive que certaines de ses déci­sions peuvent être discu­tables notam­ment quand il s’agit de parti­ciper à des exhibitions. 

En effet, Carlos les accu­mule sans que cela soit vrai­ment cohérent. 

Hier encore, un nouveau enga­ge­ment a été officialisé. 

Ce qui va encore réduire les périodes de repos du numéro 1 mondial.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 10:52

Article précédent
Mark Knowles, coach de Pegula : « Evidemment que voir jouer Djokovic est un plaisir, mais je ne m’at­tends plus à des exploits de sa part »
Article suivant
Simeon Rea, ancien coach de Kyrgios croit en Djokovic sur trois sets : « Novak aura plus d’énergie en fin de tournoi pour aller défier Sinner ou Alcaraz »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.