Dans la carrière d’un grand champion, le rôle de l’agent est central.
On peut vraiment dire que le travail effectué par Albert Molina avec Carlos Alcaraz en est l’exemple parfait.
C’est Albert qui est allé chercher Juan Carlos Ferrero quand Carlitos était un jeune joueur.
Ce choix a été déterminant pour que Carlos puisse devenir le champion d’aujourd’hui.
El 8 de diciembre, Carlos Alcaraz jugará un partido de exhibición en Miami frente a Joao Fonseca.— José Morón (@jmgmoron) September 25, 2025
En plena pretemporada, veremos un partido que ya tenemos ganas que se dé a nivel ATP. pic.twitter.com/BiSueScQgs
Il reste que depuis que son joueur a atteint le sommet du tennis mondial, il arrive que certaines de ses décisions peuvent être discutables notamment quand il s’agit de participer à des exhibitions.
En effet, Carlos les accumule sans que cela soit vraiment cohérent.
Hier encore, un nouveau engagement a été officialisé.
Ce qui va encore réduire les périodes de repos du numéro 1 mondial.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 10:52