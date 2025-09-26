Dans la carrière d’un grand cham­pion, le rôle de l’agent est central.

On peut vrai­ment dire que le travail effectué par Albert Molina avec Carlos Alcaraz en est l’exemple parfait.

C’est Albert qui est allé cher­cher Juan Carlos Ferrero quand Carlitos était un jeune joueur.

Ce choix a été déter­mi­nant pour que Carlos puisse devenir le cham­pion d’aujourd’hui.

El 8 de diciembre, Carlos Alcaraz jugará un partido de exhi­bi­ción en Miami frente a Joao Fonseca.



En plena pretem­po­rada, veremos un partido que ya tenemos ganas que se dé a nivel ATP. pic.twitter.com/BiSueScQgs — José Morón (@jmgmoron) September 25, 2025

Il reste que depuis que son joueur a atteint le sommet du tennis mondial, il arrive que certaines de ses déci­sions peuvent être discu­tables notam­ment quand il s’agit de parti­ciper à des exhibitions.

En effet, Carlos les accu­mule sans que cela soit vrai­ment cohérent.

Hier encore, un nouveau enga­ge­ment a été officialisé.

Ce qui va encore réduire les périodes de repos du numéro 1 mondial.