Interrogé par nos confrères d’Eurosport concer­nant la perfor­mance moyenne de son joueur en finale du tournoi de Umag face à Jannik Sinner, Alberto Ledo consi­dère que c’est un mal pour un bien car Alcaraz emma­ga­sine de l’ex­pé­rience pour la suite de sa carrière.

« Il est vrai qu’il a joué beau­coup de matchs cette année. Ce qui se passe, c’est qu’il avance dans les tours et perdre les finales est une expé­rience de plus et quelque chose qui fait partie du processus d’ap­pren­tis­sage chez un garçon qui a encore 19 ans », a expliqué le prépa­ra­teur physique avant de revenir juste­ment sur l’im­pres­sion­nant physique de Carlitos.

« Carlos peut améliorer certains aspects, notam­ment concer­nant la rota­tion des hanches et sa vitesse de réac­tion, mais c’est une merveille géné­tique et il possède un physique de Marvel. À cela il y ajoute beau­coup de travail, car sans effort, il n’est pas possible d’être au niveau requis. »