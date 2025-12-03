S’il va parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion face à Joao Fonseca à Miami le 8 décembre prochain, Carlos Alcaraz commen­cera sa prépa­ra­tion physique pour la saison 2026 le 13 décembre.

Selon les infor­ma­tions de Marca, le numéro 1 mondial retrou­vera les courts un peu plus tard, le 17 décembre, avec comme parte­naire d’en­traî­ne­ment le héros italien de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli (22e mondial).

Pour rappel, Alcaraz a fait de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février 2026) son grand objectif de la saison prochaine.