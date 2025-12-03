AccueilATPAlcaraz a choisi son partenaire d'entraînement pour l'intersaison, et c'est l'homme du...
ATP

Alcaraz a choisi son parte­naire d’en­traî­ne­ment pour l’in­ter­saison, et c’est l’homme du moment

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

507

S’il va parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion face à Joao Fonseca à Miami le 8 décembre prochain, Carlos Alcaraz commen­cera sa prépa­ra­tion physique pour la saison 2026 le 13 décembre. 

Selon les infor­ma­tions de Marca, le numéro 1 mondial retrou­vera les courts un peu plus tard, le 17 décembre, avec comme parte­naire d’en­traî­ne­ment le héros italien de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli (22e mondial). 

Pour rappel, Alcaraz a fait de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février 2026) son grand objectif de la saison prochaine. 

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 11:27

Article précédent
La déci­sion d’Arthur Fils, blessé depuis plusieurs mois
Article suivant
Raducanu, entraînée par l’an­cien coach de Nadal : « Je ne lui pose pas néces­sai­re­ment beau­coup de ques­tions sur Rafa mais les anec­dotes à son sujet m’inspirent »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.