S’il va participer à un match d’exhibition face à Joao Fonseca à Miami le 8 décembre prochain, Carlos Alcaraz commencera sa préparation physique pour la saison 2026 le 13 décembre.
Selon les informations de Marca, le numéro 1 mondial retrouvera les courts un peu plus tard, le 17 décembre, avec comme partenaire d’entraînement le héros italien de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli (22e mondial).
Según cuenta Marca, Alcaraz regresará a los entrenamientos en Alicante el 13 de diciembre, donde realizará entrenamiento físico antes de volver a las pistas el día 17.— José Morón (@jmgmoron) December 3, 2025
Entrenará allí junto a Flavio Cobolli, con quien ya coincidiera allí en otros años.
Objetivo : Australia. pic.twitter.com/iF9FeSuD4T
Pour rappel, Alcaraz a fait de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février 2026) son grand objectif de la saison prochaine.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 11:27