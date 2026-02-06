En battant Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie dimanche dernier, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à réaliser le Grand Chelem en carrière (c’est‐à‐dire remporter chacun des quatre titres majeurs), quelques années après avoir été le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

S’il se range déjà aux côtés de grandes légendes du tennis, l’Espagnol reste un « garçon » de 22 ans, qui aurait simple­ment besoin de vacances en famille. C’est en tout cas ce que l’on comprend dans cet extrait d’une inter­view accordée à Marca cette semaine.

Q. « Qu’aimeriez‐vous faire en ce moment que vous ne pouvez pas faire ? »

Alcaraz : « Voyager, voyager. Voyager quelque part. En février, il fait encore un peu froid chez moi et j’aime le beau temps, la plage, la chaleur… Partir en voyage avec mes proches, c’est ce que j’ai­me­rais faire actuel­le­ment, mais je ne peux pas ».

Forfait pour l’ATP 500 de Rotterdam, où il était tenant du titre, Carlos Alcaraz reprendra la compé­ti­tion à Doha du 16 au 22 février.