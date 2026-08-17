Absent depuis avril à cause d’une blesse au poignet, Carlos Alcaraz espère toujours pouvoir parti­ciper à l’US Open (30 août au 13 septembre). Il n’a en tout cas pas encore déclaré forfait pour le dernier Grand Chelem de l’année, tout comme Holger Rune.

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025, le Danois est lui absent depuis 10 mois mais n’a pas non plus pris de déci­sion défi­ni­tive concer­nant sa parti­ci­pa­tion à l’US Open.

Et les deux joueurs, nés à six jours d’in­ter­valle en 2003, se sont entraînés ensemble chez Alcaraz, à Murcie.

S’ils se sont déjà affrontés quatre fois sur le circuit prin­cipal (2−2), Alcaraz et Rune se connaissent depuis les juniors.

Alcaraz trai­ning today with Holger Rune in Murcia 🎾🇪🇸



The serve seems to be getting closer and closer to its full power 👀



🎥 @ALVAR0SANCHEZ pic.twitter.com/tx7wdyjAuS — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 17, 2026

J‑13 avant le début de l’US Open !