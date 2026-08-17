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Alcaraz à l’en­traî­ne­ment avec un ex‐top 5, qu’il connaît parfaitement !

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis avril à cause d’une blesse au poignet, Carlos Alcaraz espère toujours pouvoir parti­ciper à l’US Open (30 août au 13 septembre). Il n’a en tout cas pas encore déclaré forfait pour le dernier Grand Chelem de l’année, tout comme Holger Rune. 

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025, le Danois est lui absent depuis 10 mois mais n’a pas non plus pris de déci­sion défi­ni­tive concer­nant sa parti­ci­pa­tion à l’US Open. 

Et les deux joueurs, nés à six jours d’in­ter­valle en 2003, se sont entraînés ensemble chez Alcaraz, à Murcie. 

S’ils se sont déjà affrontés quatre fois sur le circuit prin­cipal (2−2), Alcaraz et Rune se connaissent depuis les juniors. 

J‑13 avant le début de l’US Open !

Publié le lundi 17 août 2026 à 12:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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