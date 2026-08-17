Absent depuis avril à cause d’une blesse au poignet, Carlos Alcaraz espère toujours pouvoir participer à l’US Open (30 août au 13 septembre). Il n’a en tout cas pas encore déclaré forfait pour le dernier Grand Chelem de l’année, tout comme Holger Rune.
Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025, le Danois est lui absent depuis 10 mois mais n’a pas non plus pris de décision définitive concernant sa participation à l’US Open.
Et les deux joueurs, nés à six jours d’intervalle en 2003, se sont entraînés ensemble chez Alcaraz, à Murcie.
S’ils se sont déjà affrontés quatre fois sur le circuit principal (2−2), Alcaraz et Rune se connaissent depuis les juniors.
Alcaraz training today with Holger Rune in Murcia 🎾🇪🇸— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 17, 2026
The serve seems to be getting closer and closer to its full power 👀
🎥 @ALVAR0SANCHEZ pic.twitter.com/tx7wdyjAuS
J‑13 avant le début de l’US Open !
Publié le lundi 17 août 2026 à 12:44