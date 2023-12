JANLITOS IS COMING ✨️



Come riporta @semerix su @Tennis_Ita, termi­nata la prepa­ra­zione ad Alicante e prima di partire per l’Australia, Jannik Sinner 🇮🇹 sfiderà Carlos Alcaraz 🇪🇸 in un’e­si­bi­zione.



Il match si terrà all’ac­ca­demia di Juan Carlos Ferrero, poco distante da Alicante pic.twitter.com/PiqfhzHyHe