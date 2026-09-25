Présent à Londres pour la 9e édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz, grande star de l’évènement et de la Team Europe, a fait le tour des médias avant son entrée en lice.
Notamment interrogé par Sky Sports sur sa santé mentale avant sa fameuse blessure au poignet, l’Espagnol a de nouveau expliqué qu’il avait parfois du mal à gérer la célébrité. Extrait.
Carlos Alcaraz fala sobre o cansaço mental antes da lesão e o alto nível de exposição presente em sua vida :— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 25, 2026
❓️ Antes de você se lesionar e ficar fora por 4 meses e meio, você se sentiu um pouco esgotado mentalmente ?
« Um pouco, sim, não vou mentir. Você se expõe em cada… pic.twitter.com/P1yvOZfU5W
Question : « Avant de vous blesser et d’être absent pendant quatre mois et demi, vous êtes‐vous senti un peu épuisé mentalement ?
Carlos Alcaraz : Un peu, oui, je ne vais pas mentir. On s’expose à chaque tournoi. Mais pas seulement quand on entre sur le court, aussi quand on sort dîner. Les gens sont là avec leurs appareils photo et tout le reste, et c’est très difficile à gérer. Quand on s’expose à ce niveau‐là tous les jours, c’est difficile à gérer mentalement. C’est pour ça que j’ai parfois besoin d’être seul chez moi ou avec mes proches. Ça m’aide de ressentir le manque du tennis, du court, de m’exposer, et ensuite je reviens plus fort. »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 18:45