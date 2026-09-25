Présent à Londres pour la 9e édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz, grande star de l’évè­ne­ment et de la Team Europe, a fait le tour des médias avant son entrée en lice.

Notamment inter­rogé par Sky Sports sur sa santé mentale avant sa fameuse bles­sure au poignet, l’Espagnol a de nouveau expliqué qu’il avait parfois du mal à gérer la célé­brité. Extrait.

Carlos Alcaraz fala sobre o cansaço mental antes da lesão e o alto nível de expo­sição presente em sua vida :



❓️ Antes de você se lesionar e ficar fora por 4 meses e meio, você se sentiu um pouco esgo­tado mental­mente ?

« Um pouco, sim, não vou mentir. Você se expõe em cada… pic.twitter.com/P1yvOZfU5W — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 25, 2026

Question : « Avant de vous blesser et d’être absent pendant quatre mois et demi, vous êtes‐vous senti un peu épuisé menta­le­ment ?

Carlos Alcaraz : Un peu, oui, je ne vais pas mentir. On s’expose à chaque tournoi. Mais pas seule­ment quand on entre sur le court, aussi quand on sort dîner. Les gens sont là avec leurs appa­reils photo et tout le reste, et c’est très diffi­cile à gérer. Quand on s’expose à ce niveau‐là tous les jours, c’est diffi­cile à gérer menta­le­ment. C’est pour ça que j’ai parfois besoin d’être seul chez moi ou avec mes proches. Ça m’aide de ressentir le manque du tennis, du court, de m’exposer, et ensuite je reviens plus fort. »