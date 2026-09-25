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Alcaraz a toujours autant de mal avec la célé­brité : « Quand vous sortez dîner et que les gens sont là avec leurs appa­reils photo, c’est très diffi­cile à gérer mentalement »

Par
Thomas S
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Présent à Londres pour la 9e édition de la Laver Cup, Carlos Alcaraz, grande star de l’évè­ne­ment et de la Team Europe, a fait le tour des médias avant son entrée en lice.

Notamment inter­rogé par Sky Sports sur sa santé mentale avant sa fameuse bles­sure au poignet, l’Espagnol a de nouveau expliqué qu’il avait parfois du mal à gérer la célé­brité. Extrait. 

Question : « Avant de vous blesser et d’être absent pendant quatre mois et demi, vous êtes‐vous senti un peu épuisé menta­le­ment ?
Carlos Alcaraz : Un peu, oui, je ne vais pas mentir. On s’expose à chaque tournoi. Mais pas seule­ment quand on entre sur le court, aussi quand on sort dîner. Les gens sont là avec leurs appa­reils photo et tout le reste, et c’est très diffi­cile à gérer. Quand on s’expose à ce niveau‐là tous les jours, c’est diffi­cile à gérer menta­le­ment. C’est pour ça que j’ai parfois besoin d’être seul chez moi ou avec mes proches. Ça m’aide de ressentir le manque du tennis, du court, de m’exposer, et ensuite je reviens plus fort. »

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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