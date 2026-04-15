Lors de sa conférence après son entrée en lice victorieuse à Barcelone, Carlitos a expliqué aux médias qu’il devait changer d’habitude concernant l’utilisation de son téléphone pour pouvoir se protéger.
« Comme je l’ai déjà dit, je passe peut‐être plus de temps sur les réseaux sociaux que je ne devrais. Je suis quelqu’un de sensible. Je pense que nous sommes tous humains, et qu’au final, certains commentaires finissent par nous faire douter de nous‐mêmes. Lors de certains échecs, à certains moments, certains commentaires nous font douter de nos capacités : ça m’est arrivé aussi. C’est dans ces moments‐là qu’on a besoin d’être bien entouré. Heureusement, j’ai ma famille, j’ai une équipe formidable qui me soutient toujours quand j’en ai besoin, ce sont eux qui me remontent le moral, surtout dans les moments difficiles. Bref, pour en revenir à mon point de départ : je passe toujours plus de temps sur les réseaux sociaux que je ne devrais »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 08:25