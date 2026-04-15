Lors de sa confé­rence après son entrée en lice victo­rieuse à Barcelone, Carlitos a expliqué aux médias qu’il devait changer d’ha­bi­tude concer­nant l’uti­li­sa­tion de son télé­phone pour pouvoir se protéger.

« Comme je l’ai déjà dit, je passe peut‐être plus de temps sur les réseaux sociaux que je ne devrais. Je suis quel­qu’un de sensible. Je pense que nous sommes tous humains, et qu’au final, certains commen­taires finissent par nous faire douter de nous‐mêmes. Lors de certains échecs, à certains moments, certains commen­taires nous font douter de nos capa­cités : ça m’est arrivé aussi. C’est dans ces moments‐là qu’on a besoin d’être bien entouré. Heureusement, j’ai ma famille, j’ai une équipe formi­dable qui me soutient toujours quand j’en ai besoin, ce sont eux qui me remontent le moral, surtout dans les moments diffi­ciles. Bref, pour en revenir à mon point de départ : je passe toujours plus de temps sur les réseaux sociaux que je ne devrais »