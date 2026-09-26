S’il effec­tuera son entrée en lice en simple sur la Laver Cup ce samedi soir, où il sera opposé à Taylor Fritz, Carlos Alcaraz a déjà apporté un point à la Team Europe grâce à sa victoire en double avec Jakub Mensik (6−4, 6–4 contre Bublik et Fritz).

De passage en confé­rence de presse après ce succès, son premier en double depuis la dernière édition de la Laver Cup, l’Espagnol a fait une annonce à la fois impor­tante et surpre­nante pour la suite de sa carrière.

Il a en effet annoncé qu’il allait parti­ciper à davan­tage de tour­nois de double, quitte à se fati­guer un peu plus.

« J’aimerais pouvoir jouer davan­tage en double tout au long de l’année. C’est parfois compliqué, car le niveau en simple, et le fait qu’un match en simple puisse être très exigeant physi­que­ment et menta­le­ment… J’essaie de profiter au maximum de la journée dont je dispose entre deux matchs pour me reposer et me sentir en forme pour le prochain match en simple. Donc, si je joue en double, je ne peux pas utiliser cette journée pour me reposer. Je vais proba­ble­ment soumettre mon corps à un nouveau stress impor­tant. Mais j’envisage de disputer le double lors de certains tour­nois, car ça me procure beau­coup de plaisir. Je m’amuse énor­mé­ment sur le court. J’en profite pour améliorer certains coups et travailler des moments précis que je souhaite vrai­ment mettre en pratique en simple. J’espère donc être suffi­sam­ment en forme physi­que­ment pour disputer davan­tage de matchs de double sur le circuit. »