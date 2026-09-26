S’il effectuera son entrée en lice en simple sur la Laver Cup ce samedi soir, où il sera opposé à Taylor Fritz, Carlos Alcaraz a déjà apporté un point à la Team Europe grâce à sa victoire en double avec Jakub Mensik (6−4, 6–4 contre Bublik et Fritz).
De passage en conférence de presse après ce succès, son premier en double depuis la dernière édition de la Laver Cup, l’Espagnol a fait une annonce à la fois importante et surprenante pour la suite de sa carrière.
Il a en effet annoncé qu’il allait participer à davantage de tournois de double, quitte à se fatiguer un peu plus.
« J’aimerais pouvoir jouer davantage en double tout au long de l’année. C’est parfois compliqué, car le niveau en simple, et le fait qu’un match en simple puisse être très exigeant physiquement et mentalement… J’essaie de profiter au maximum de la journée dont je dispose entre deux matchs pour me reposer et me sentir en forme pour le prochain match en simple. Donc, si je joue en double, je ne peux pas utiliser cette journée pour me reposer. Je vais probablement soumettre mon corps à un nouveau stress important. Mais j’envisage de disputer le double lors de certains tournois, car ça me procure beaucoup de plaisir. Je m’amuse énormément sur le court. J’en profite pour améliorer certains coups et travailler des moments précis que je souhaite vraiment mettre en pratique en simple. J’espère donc être suffisamment en forme physiquement pour disputer davantage de matchs de double sur le circuit. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 19:45