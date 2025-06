En rempor­tant le Queen’s pour la deuxième fois, le double tenant du titre de Wimbledon, Carlos Alcaraz, est devenu le troi­sième joueur espa­gnol après Rafael Nadal et Feliciano Lopez à remporter quatre titres sur gazon. Il a réagi à cette statis­tique dans des propos relayés par Sportskeeda.

« Honnêtement, je ne prête pas vrai­ment atten­tion à ces statis­tiques. Évidemment, une fois que je les connais, je trouve ça plutôt bien, je ne vais pas mentir, être le troi­sième joueur espa­gnol à réaliser cela. Remporter quatre tour­nois sur gazon, je trouve ça génial d’être aux côtés de Rafa et Feli, deux grands joueurs de notre pays, du tennis. Je l’ai fait à seule­ment 22 ans. Parfois, il faut s’as­seoir et y réflé­chir un peu pour se rendre compte que c’est quelque chose de formi­dable, et j’ap­précie cela. J’espère que je ne m’ar­rê­terai pas là. J’espère conti­nuer. Mais c’est formi­dable de connaître ces statistiques. »